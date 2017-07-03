Британец Хароон Сайд приговорен к пожизненному сроку за планирование теракта на концерте Элтона Джона.

Ранее 19-летний юноша признался, что пытался найти пулемет и пояс смертника. Он планировал в 2016 году совершить теракт во время концерта Элтона Джона, приуроченного к годовщине терактов в США 11 сентября.

Хароон Сайд был задержан сотрудниками британской разведки из MI5, которые вели с ним переписку в соцсетях под видом террористов.

Молодой человек проведет в тюрьме не менее 16,5 года, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В прошлом году к пожизненному сроку был приговорен брат Хароона Сайда. Он собирался обезглавить человека в Памятное воскресенье — день памяти всех британцев, участвовавших во Второй мировой войне и поздних военных конфликтах.