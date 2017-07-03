Посол Российской Федерации в Вашингтоне Сергей Кисляк и заместитель госсекретаря США Томас Шеннон провели в понедельник встречу, в рамках которой обсудили подготовку к предстоящим переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон встретился сегодня с российским послом Сергеем Кисляком», — сказали в Госдепартаменте США. В ведомстве сообщили, что стороны продолжили обсуждение вопросов, которые были затронуты в ходе встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.