Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области пообещало в течение суток восстановить горячее водоснабжение 33 многоквартирных домов в Клину, где проживают 4,5 тыс. человек.

Как сообщает «Лента.ру», министерство оправдало затянувшееся отключение воды тем, что владельцы частной котельной задолжали поставщикам газа, несмотря на то что к ним продолжают поступать платежи от населения.

«Документы переданы в правоохранительные органы для предметного разбирательства в данной ситуации и выяснения правомочности приватизации данной котельной», — отметили в ведомстве.