Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил в интервью Business Fm о том, что госкорпорация намерена укрепить свое сотрудничество с британской компанией OneWeb в сфере спутников путем подписания соглашения об операторских услугах.

«Мы подписали новое соглашение с OneWeb по сотрудничеству не только посредством выведения, но в операторских услугах мы будем партнерами, в использовании и будем совместными операторами по их группировке», — сказал Комаров. Глава корпорации подчеркнул, что создаваемый космический аппарат показывает наличие конкурентоспособности.

Как сообщает «РИА Новости», первые спутники OneWeb собираются запустить на российских ракетах-носителях семейства «Союз» уже в 2018 году. Всего в России планируется вывести на орбиту 672 спутника для сети OneWeb. В свою очередь, британская компания намерена создать крупнейшую в мире спутниковую группировку для обеспечения всех выходом в интернет по доступным ценам.