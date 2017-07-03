В Германии задержан мужчина по подозрению в планировании преступления на саммите G20, который состоится в Гамбурге 7–8 июля.

Под подозрение правоохранительных органов попал 30-летний немец, проживающий в городе Росток (земля Мекленбург — Передняя Померания).

Как сообщает газета Merkur, подозреваемый готовил «преступление особой важности на саммите G20».

У мужчины обнаружили обширный склад оружия. Подозреваемый заключен под стражу до 10 июля.