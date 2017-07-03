Власти США связались с родителями 10-месячного британского мальчика Чарли Гарда. По решению суда он может быть отключен от систем жизнеобеспечения в больнице, где находится в связи с тяжелым генетическим заболеванием.

Ребенок страдает от синдрома митохондриального истощения ДНК, при котором поражаются мышцы и головной мозг.

Мальчик находится в терминальной стадии заболевания. По мнению специалистов больницы Грэйт-Осмонд-Стрит, ему уже нельзя помочь, поэтому в его интересах будет отключение от систем жизнеобеспечения.

Члены американской администрации побеседовали с семьей. «Президент лишь хочет оказать помощь, если это возможно», — сообщила одна из руководительниц пресс-отдела Белого дома Хелен Ферр.