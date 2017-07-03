Девять рейсов Bulgaria Air в Москву и Санкт-Петербург остаются задержанными в болгарском Бургасе, всего вылета на родину ожидают около 200 человек.

«Всего остаются задержанными девять рейсов. Из этих девяти рейсов часть уже сегодняшние, то есть постепенно разрыв уменьшается. Планируется, что завтра к вечеру отправят всех тех, которые были задержаны», — заявили в пресс-службе российского посольства в Болгарии.

В дипведомстве отметили, что порядка 120 человек уже находятся на борту самолета, который собирается вылететь в Россию.

По словам представителя российского посольства, в течение дня дипломатам поступали многочисленные жалобы на работу аэропорта Бургаса, задержку рейсов и отсутствие регламентированных авиационными нормами условий для пассажиров.