Сбербанк проводит проверку по поводу информации в СМИ о том, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы вымогал у главы чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова 30 млн рублей.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу крупнейшего российского банка, в данный момент компания не может дать комментарий к ситуации. «По факту полученной информации проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

Информация появилась в понедельник в издании «Кавказ.Реалии», которое ссылается на свои источники в Москве.

Согласно изданию, вымогательство якобы происходило в середине июня под угрозой возбуждения в случае отказа уголовного дела против Джабраилова по подозрению в пособничестве боевикам. Однако Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск.