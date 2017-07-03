Представитель кинокомпании «Марс Медиа», которая занималась съемками сериала «Ликвидация», заявил о том, что продолжение кинокартины пока не обсуждалось.

«В компании еще даже не обсуждались съемки фильма. Сейчас идет активная работа над сценарием», — заявили ТАСС в кинокомпании.

По словам представителя «Марс Медиа», в Одессу ни представители компании, ни главный герой сериала — Владимир Машков не ездили.

Напомним, ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц написал на своей странице в Facebook о том, что Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки продолжения фильма «Ликвидация».