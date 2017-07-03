В Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным прибыл председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. В рамках государственного визита ожидается подписание около 40 документов в сфере торговли, инвестиций, энергетики, образования и медиа. Также планируется, что компании из двух стран заключат ряд соглашений на общую сумму в 10 млрд долларов.

Полноформатные переговоры глав двух государств запланированы на 4 июля. Однако уже накануне вечером Владимир Путин принял Си Цзиньпина в Кремле. После приветственной церемонии и совместного фотографирования лидеры России и Китая прошли на неформальный ужин - как пояснил помощник президента Юрий Ушаков, "без какой-либо утвержденной повестки".

Во время переговоров главам государств предстоит принять совместное заявление о дальнейшем углублении отношений, всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии, а также заявление о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах. Как заявил накануне встречи Юрий Ушаков, позиции Москвы и Пекина совпадают по многим вопросам, в том числе - и в отношении кризисов в Сирии и на Украине. Помимо этого, Владимир Путин и Си Цзиньпин утвердят план действий по реализации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.

Также во вторник оба лидера встретятся с участниками форума СМИ России и Китая. В рамках визита будет подписано соглашение о появлении в Китае просветительского канала "Катюша". Кроме того, в ходе встречи 4 июля Владимир Путин вручит Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного - за вклад в укрепление отношений народа России и КНР.

В беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин дал понять, что политические заявления, которые подпишут лидеры, станут продолжением тесного сотрудничества двух стран, которое оформилось ранее.

- В прошлом году, когда Владимир Путин был в Пекине, там было подписано заявление о глобальной стратегической стабильности и ряд других важных документов. Нынешние договоренности станут продолжением наметившегося сотрудничества и будут содействовать укреплению международных позиций России и Китая, - отметил Александр Ларин.

Говоря об экономической части соглашений, он подчеркнул, что договоренности при условии их реализации станут ценным вкладом в развитие российской экономики.

- России в условиях западных санкций нужно искать альтернативы, в связи с чем экономические соглашения станут важной вехой и будут способствовать развитию страны, - заявил эксперт.