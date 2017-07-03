Мосгорсуд рассмотрит апелляцию родителей певицы Жанны Фриске на решение по иску «Русфонда» о возврате организации 21,6 млн рублей. Рассмотрение жалобы назначено на 10 августа.

«Мосгорсуд принял к рассмотрению апелляцию родителей Фриске. Судебное заседание назначено на 11:00 мск 10 августа 2017 года», — заявили в пресс-службе «Русфонда», заявление приводит ТАСС.

По словам представителя фонда, заседание будет открытым для слушателей и СМИ.

В жалобе родители Жанны Фриске требуют полной отмены решения Перовского суда столицы о солидарном взыскании средств.