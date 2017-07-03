В столице Поморья в первый раз состоится мероприятие в формате городского пикника — «Вкуснофест». 16 июля все желающие смогут узнать о городских ресторанах, кафе, попробуют блюда разных народов мира.

Известные повара и кондитеры проведут мастер-классы и шоу-представления, посетители также смогут соревноваться между собой в кулинарных умениях, пишет News29.ru.

Помимо основной, гастрономической, программы, гостей фестиваля ждет спортивная площадка, бьюти-зона и фотозона. Ожидаются выступления известных музыкальных групп Архангельска.