Продажа рецептурных лекарств через интернет-аптеки не планируется, заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник.

Мурашко отметил, что продажа лекарственных препаратов через интернет является «требованием времени». «Сегодня проекты нормативно-правовых актов разработаны. Будет внесено изменение в 61-й федеральный закон, которое будет регулировать непосредственно интернет-торговлю лекарственными препаратами», — сказал он.

По словам главы Росздравнадзора, интернет-торговлей займутся только организации, имеющие лицензии на стационарную деятельность.