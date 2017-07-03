В понедельник в районе пересечения улиц Горького и Сенной в районе площади Ленина в Рязани произошел провал участка тротуара.

Специалисты сообщили, что грунт под тротуаром размыло из-за сильных дождей. Ремонт начнется 4 июля. Место провала огорожено, передает РИА «7 новостей».

Напомним, 27 июня на Кремлевском Валу в Рязани образовалась яма на проезжей части. Там было перекрыто движение. Причиной случившегося стало повреждение канализационного коллектора. Ликвидацией последствий повреждения занимались специалисты «Водоканала».