Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал вернуть простым украинцам их страну без президента Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Корыто ваше мы прикроем, а Украину заберем у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернем обычным, настрадавшимся украинцам», — написал в понедельник Саакашвили на своей странице в Facebook.

По словам экс-президента Грузии, в стране у Авакова всё схвачено. Он описал ситуацию в стране, как «вдруг ниоткуда взялись эти грузины и пытаются остановить грабеж украинцев».

По данным издания «Лента.ру», ранее 3 июля депутат Верховной Рады Евгений Дейдей сказал, что «грузины не должны править Украиной».

Михаил Саакашвили с мая 2015 года по ноябрь 2016 года занимал пост главы Одесской области. В настоящее врем политик является активным оппозиционером киевским властям.