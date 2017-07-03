Видеооператор из Уфы Владимир Жилко, специализирующийся на аэросъемке, заподозрил Оливера Стоуна в нарушении авторских прав. По его словам, во второй части фильма «Путин» были использованы кадры, сделанные им и выставленные на продажу в видеосток. На видео в фильме Оливера Стоуна показаны виды уфимской мечети Ляля-Тюльпан.

Как передает ИА «Татар-информ», ролики уфимского видеооператора были использованы во второй серии фильма на 33-й и 48-й минуте. В данный момент Владимир Жилко думает о том, каким образом защитить свои интеллектуальные права.

Масштабный кинопроект Оливера Стоуна основан на интервью с президентом России Владимиром Путиным, которые были записаны с июля 2015 по февраль 2017 года. Премьера фильма состоялась на американском телеканале Showtime 12 июня 2017 года.