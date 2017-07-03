Греческая береговая охрана вынуждена была открыть предупредительный огонь по турецкому сухогрузу. Сотрудники хотели остановить подозреваемое в перевозке наркотиков судно под турецким флагом.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу береговой охраны Греции, турецкие телеканалы ранее сообщили, что сухогруз «ACT», следовавший под турецким флагом, подвергся обстрелу со стороны катеров береговой охраны Греции в Эгейском море. Он отказался подчиниться указаниям и проследовать в порт Родоса для досмотра.

Вместо этого «ACT» продолжил движение и вошел в турецкие территориальные воды, в то время как корабль береговой охраны остановился на границе, сообщили в пресс-службе. Власти Турции были проинформированы о происшествии.