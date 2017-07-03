Казанский суд принял решение продлить срок задержания водителя автобуса, попавшего в ДТП с 14 погибшими, до 72 часов. На данный момент он находится в больнице, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления МВД по региону.

«Водителю, который в момент ДТП находился за рулем автобуса, срок задержания продлен в соответствии со статьей 91 УПК РФ до 72 часов», — уточнил собеседник агентства. По информации главы минздрава республики Аделя Вафина, водитель находится под охраной в Республиканской клинической больнице Казани, его планировалось перевести из реанимации.

Пассажирский автобус, следовавший из Самары в Ижевск, в ночь на воскресенье недалеко от города Заинск столкнулся с грузовиком MAN, который буксировал «КамАЗ». Автобус перевернулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек, в том числе четверо детей, еще 15 человек пострадали, 12 из них были госпитализированы.