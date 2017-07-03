Неделя высокой моды в Париже
Модель во время показа дизайнера Ирис Ван Херпен в рамках Недели высокой моды осень/зима-2017/18 в Париже, Франция
Модель во время показа итальянского дизайнера Марии Грации Кьюри в рамках ее коллекции осень-зима-2017/18 от Haute Couture для Дома моды Dior в Париже
Модель во время показа дизайнера Ирис Ван Херпен в рамках Недели высокой моды осень/зима-2017/18 в Париже
Показ итальянского дизайнера Марии Грации Кьюри в рамках ее коллекции осень-зима-2017/18 от Haute Couture для Дома моды Dior в Париже
Модели во время показа Марии Грации Кьюри в рамках ее коллекции осень-зима-2017/18 от Haute Couture для Дома моды Dior в Париже
Модель во время показа дизайнера Ирис Ван Херпен в рамках Недели высокой моды осень/зима-2017/18 в Париже, Франция
Показ итальянского дизайнера Марии Грации Кьюри в рамках ее коллекции осень/зима-2017/18 от Haute Couture для Дома моды Dior в Париже, Франция
Модель во время показа итальянского дизайнера Марии Грации Кьюри в рамках ее коллекции осень/зима-2017/18 от Haute Couture для Дома моды Dior в Париже, Франция
Модель во время показа итальянского дизайнера Марии Грации Кьюри в рамках ее коллекции осень/зима-2017/18 от Haute Couture для Дома моды Dior в Париже, Франция
Модели во время показа Dior в рамках Недели высокой моды в Париже
Итальянский дизайнер Мария Грация Кьюри после показа для Дома моды Dior в рамках Недели высокой моды в Париже
Показ австралийских дизайнеров Тамары Ральф и Майкла Руссо в рамках их коллекции Haute Couture Fall/Winter-2017/18 для Ralph & Russo в Париже, Франция
Модель представляет свадебное платье австралийских дизайнеров Тамары Ральф и Майкла Руссо в рамках их коллекции Haute Couture Fall/Winter-2017/18 для Ralph & Russo в Париже
Показ австралийских дизайнеров Тамары Ральф и Майкла Руссо в рамках их коллекции Haute Couture Fall/Winter-2017/18 для Ralph & Russo в Париже
Австралийские дизайнеры Тамара Ральф и Майкл Руссо после показа их новой коллекции в рамках Недели высокой моды в Париже