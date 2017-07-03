Мэра Омска Вячеслава Двораковского попросили отменить концерт Надежды Бабкиной из-за угрозы «оттока молодежи из города». Депутат местного заксобрания Виктор Стручаев написал ему письмо, в котором заявил, что такие непопулярные концерты — одна из причин отъезда сотен молодых людей из Омска.

«Складывается ощущение, что администрация города застряла в прошлом. #длятехкомуза300 В Красноярске в этом году на День города выступит L’One, а в Новосибирске выступила группа «Несчастный случай», — написал депутат на своей странице «ВКонтакте».

Несмотря на старания депутата, ансамбль Бабкиной даст дополнительный концерт для молодежи Омска, заявил «Известиям» пресс-атташе певицы Константин Филиппов.

«Билеты у Надежды Георгиевны и коллектива «Русская песня» куплены, и коллектив летит в Омск. Более того, возможно и на следующий день будет выступление. Есть заказ концерта», — сказал Филиппов.

По мнению представителя Бабкиной, позиция омского депутата певицу не обижает, а концерты «Русской песни» — это «круто».

«Достаточно побывать на концерте «Русской песни», чтобы понять, насколько это круто. Надежду Георгиевну не обижают подобные письма, потому что она делает свое дело, и достаточно качественно», — сказал он.

Напомним, ранее среди омичей было запущено интернет-голосование, в котором жители выбирали музыкальных гостей Дня города. Фаворитом стала группа «Ленинград», на втором месте оказался Егор Крид, на третьем — группа «25/17». Однако мэрия в итоге пригласила на праздник Бабкину. Выступление «Русской песни» Омску обойдется в 2,3 млн рублей.