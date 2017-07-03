Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи решил лишить жителей и гостей американского штата возможности отдыхать на пляжах и в парках. Свое решение он аргументировал экономией бюджетных средств.

Кристи уточнил, что данное решение было обусловлено отсутствием утвержденного бюджета. Из-за чего ему и приходится экономить на отдыхе простых граждан.

Глава региона пояснил, что для возобновления отдыха американцев в штате Нью-Джерси необходимо, чтобы члены обеих палат законодательной ассамблеи согласовали проект годового бюджета штата на 34,7 млрд долларов.

Как отмечает ТАСС, сам губернатор в минувшее воскресенье отдыхал на пляже своей официальной загородной резиденции в зоне отдыха Айленд-Стейт-Парк.