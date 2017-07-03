Мосгорсуд отклонил административный иск москвички, оспаривающей положения закона Мосгордумы «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда».

Истица считает, что положения о реновации противоречат нормам Жилищного кодекса. Данный кодекс четко определяет, какие вопросы может решать собрание собственников. Кроме того, он строго регламентирует количество голосов для принятия того или иного решения.

Судья огласила решение отказать в удовлетворении иска, сообщает ТАСС.