Режим продовольственного эмбарго, который Россия ввела в середине 2014 году, будет действовать и после 2020 года, надеется министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

"Мы надеемся, что такая обстановка будет способствовать и дальше увеличению объема производства и не только ограничится 2018 годом. Мы рассчитываем и до 2020 года, и больше", - цитирует чиновника anrt.info в понедельник.

Несколько дней назад Россия продлила действие эмбарго, также известного как контрсанкции, до конца 2018 года.