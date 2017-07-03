Командующий нигерийскими сухопутными силами Тукур Буратаи сообщил о том, что около 700 боевиков «Боко харам» в штате Борно сдались правительственным войскам и что это представляет собой «грандиозное достижение», информирует ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

На счету этой террористической группировки, которая впервые заявила о себе в 2009 году, жизни более чем 20 тыс. человек. Более 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома под угрозой нападения.

В 2014 году террористы похитили свыше 200 школьниц из деревни Чибок в штате Борно, до сих пор удалось вернуть родным только 106 из них. Свыше 1,4 тыс. подозреваемых в причастности к «Боко харам» содержатся в центре временного заключения на северо-востоке Нигерии.