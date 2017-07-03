Следственный комитет отказался от ходатайства об аресте генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов» Оксаны Никитиной, которая была задержана накануне по делу о ДТП с автобусом в Татарстане.

По словам помощника руководителя управления СК по региону Андрея Шептицкого, Никитиной избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Самара–Ижевск, в ночь на воскресенье недалеко от города Заинск столкнулся с грузовиком MAN, который буксировал «КамАЗ». Автобус перевернулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек, в том числе четверо детей, еще 15 человек пострадали.