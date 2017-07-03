Предприятия и очистные сооружения Щелковского района попали под усиленный контроль властей из-за гибели рыбы в реке Клязьме. Возможно, причиной ЧП стали масштабные осадки.

Локальные очистные сооружения и ливневая канализация не справлялись с потоком, и стоки могли частично попасть в Клязьму, передает портал «Подмосковье сегодня». На данный момент запрещенные стоки в реку не зафиксированы.

Ранее благодаря неравнодушным гражданам удалось избежать экологической катастрофы в Московской области. Как писали «Известия», жители города Химки обнаружили масляное загрязнение в русле реки Клязьма. На место катастрофы было доставлено несколько кубометров песка для возведения дамбы. По рекомендации МЧС приняты меры по локализации неопределенного вещества.