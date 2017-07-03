Правительство Карелии и некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» заключили соглашение о софинансировании строительства и реконструкции объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов в муниципальном образовании Надвоицкое городское поселение.

Фонд выделит 225,48 млн рублей, региональный бюджет — 29,62 млн рублей, отмечает ИА «Карелinform». В частности, решено оплатить работы по выторфовке и обратной засыпке песчано-гравийной смеси.

Напомним, строительство промышленного парка в карельском городе Надвоицы ведется с 2015 года. Предполагается, что на территории парка разместятся домостроительный комбинат и чулочная фабрика. К 2020 году планируется обеспечить достижение целевых показателей по созданию 484 рабочих мест на территории промпарка и привлечь более 1,9 млрд рублей инвестиций.