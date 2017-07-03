Причиной опрокидывания лодки в водоеме Максимка в Челябинской области, в результате которого погибли семь человек, стало одновременное перемещение пассажиров в ее кормовую часть.

Об этом в понедельник заявили в пресс-службе администрации Чесменского муниципального района.

«Как сообщают в отделе ГО и ЧС администрации Чесменского района, в ходе движения нос лодки начал набирать воду. Из-за этого люди переместились на заднюю часть лодки. В результате плавательное средство опрокинулось», — пояснили челябинские власти.

Напомним, мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин с берега поплыли на помощь и утонули.