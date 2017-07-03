Коллеги из Москвы и Новосибирска подарили зоопарку в Ростове-на-Дону кенгуру и двух журавлей на 90-летний юбилей.

На день рождения зверинца собрались представители 20 зоопарков России и Белоруссии. Сейчас для перевозки новых обитателей готовятся документы и они еще не прибыли в Ростов, сообщает RostovGazeta.

Зоопарк является визитной карточкой Ростова-на-Дону и начинался с черепахи в юнатском кружке. Зоопарк, несмотря на солидный возраст, не стареет. Он развивается, реконструируется и с любовью относится к питомцам. Это один из пяти зоопарков в стране, где живут слоны. Всего в зверинце насчитывается 459 видов птиц, пресмыкающихся и животных.