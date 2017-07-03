Покинуть домашнюю арену ростовский хоккейный клуб будет вынужден из-за запланированной реконструкции Дворца спорта. Клуб переедет на тренировочную площадку в Ice Arena.

Дворец спорта и Ice Arena являются сертифицированными спортивными сооружениями Ростова-на-Дону. Но для проведения матчей на тренировочной площадке необходимо поставить дополнительные 600 зрительских мест. Также без обсуждения остался вопрос с занятиями 300 юных хоккеистов, сообщает RostovGazeta.

При этом для реконструкции Дворца спорта еще не готова проектная документация. Ее подготовят в ближайшие два года, а вот покинуть лед хоккеистов попросили уже сейчас. По словам президента ХК «Ростов» Роберта Кучинкаса, создавшаяся ситуация затрагивает будущее зимних видов спорта в регионе, в том числе и хоккей.