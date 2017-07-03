Губернатор Орловской области Вадим Потомский поручил правительству региона ускорить подготовку к отопительному сезону. Особый контроль коснется детских садов, школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, а также учреждений с круглосуточным пребыванием людей.

Как передает InfoOrel.ru, на данный момент мероприятия ведутся в соответствии с графиком. В частности, из 2001 объекта социальной сферы подготовлено 399 объекта, это 20% от плана.

Потомский заявил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями процент подготовленных к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального комплекса необходимо увеличивать.