История в датах: 4 июля
Десять лет назад Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады 2014 года. Церемонию открытия посмотрели 3 млрд зрителей, а в подготовке мероприятия участвовало более 12 тыс. человек
4 июля 1865 вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Произведение британского писателя перевели на 125 языков и экранизировали несколько десятков раз. На фото: иллюстрация Джона Тенниела
Ровно 20 лет назад на Марс был доставлен марсоход «Соджорнер». Аппарат проработал в течение 83 сол (марсианские сутки) и преодолел дистанцию примерно в 100 м, пока не потерял связь с Землей
4 июля 1917 года родился известный испанский матадор Манолете. За свою карьеру он 11 раз был серьезно ранен, и последняя травма, полученная в 1947 году, оказалась для него фатальной
Пять лет назад был обнаружен бозон Хиггса. Открытие было сделано в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере. На фото: моделирование, показывающее появление бозона Хиггса при столкновении двух протонов
4 июля 1927 года родилась итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Известность ей принесли роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952), «Собор Парижской Богоматери» (1956), «Соломон и Шеба» (1959) и «Бурное море» (1963)