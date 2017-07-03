Американцы тратят большую часть своих средств на приобретение предметов роскоши. Это утверждение, согласно исследованию Deutsche Bank Research, правдиво даже для семей с небольшим уровнем дохода.

Наиболее обеспеченные семьи, заработавшие в 2014 году свыше $134,3 тыс., расходуют 35% денег на предметы первой необходимости, 65% — на предметы роскоши.

У семей со средним доходом ($47,3–134,3 тыс. в год) распределение расходов оказалось 50 на 50. Самые малообеспеченные (менее $47,3 тыс. в год) домохозяйства тратят на предметы роскоши 40% своих доходов.

Согласно терминологии Deutsche Bank, предметами роскоши категории товаров и услуг, которые отнимают всё большую часть доходов граждан по мере роста заработка.