Госдума почти втрое увеличила транспортные расходы депутатов — с 296,8 тыс. до 830 тыс. рублей на одного парламентария в год. Впоследствии сумма может быть еще пересмотрена в сторону увеличения, сообщил «Известиям» собеседник в аппарате палаты и подтвердила глава комитета Ольга Савастьянова («Единая Россия»). Источник «Известий» в думском аппарате уточнил: это стало возможным благодаря тому, что нижняя палата сэкономила средства на проведении аналитических исследований и депутатских отгулах за свой счет. Эксперты считают, что таким образом спикер Госдумы Вячеслав Володин смягчает решения об ужесточении дисциплины парламентариев.

Увеличение транспортных расходов для депутатов утвердил Комитет Госдумы по регламенту. Его глава Ольга Савастьянова пояснила «Известиям», что это было необходимо в связи с изменившимися обстоятельствами.

— Эти расходы не индексировались 10 лет. Поэтому, принимая бюджет, мы говорили о том, что средств может не хватить, и необходимо пересмотреть лимиты. Сейчас заканчивается полугодие — мы посмотрели, как складывается ситуация, проанализировали и приняли решение эти лимиты увеличить до 830 тыс. рублей, — рассказала Ольга Савастьянова.

Собеседник издания в аппарате пояснил, что в связи с увеличением транспортных лимитов депутаты смогут пользоваться транспортом в регионах в любое время, а не только в региональную неделю, как это было ранее. Например, многие парламентарии встречаются с избирателями между пленарными заседаниями или в выходные. Раньше в таких случаях машину им приходилось нанимать за свой счет.

На чем сэкономили

Парламентарии в поездках пользуются транспортом региональной администрации, которая по итогам визита выставляет Госдуме счет, величина которого зависит от от срока аренды автомобиля и километража. Опыт предыдущих лет показал, что не все депутаты пользуются машинами администраций в поездках по региону. В среднем к этой опции прибегает 60% парламентариев, и в прошлые годы они тратили приблизительно по 350—400 тыс. каждый.

Согласно аналитической записке о расходах на транспортное обслуживание депутатов Госдумы (имеется в распоряжении «Известий»), на 1 июня 2017 года — то есть, до повышения — транспортными услугами в регионах воспользовались 244 парламентария седьмого созыва. Общая сумма расходов по этой статье составила 29 млн 376,6 тыс. рублей. При этом 12 депутатов превысили величину годового лимита на общую сумму около 2 млн рублей — если средства будут тратиться с той же скоростью, к концу года за рамки выйдут уже 90 парламентариев.

Лимит может быть скорректирован исходя из анализа трат за весь год, отметил собеседник «Известий» в аппарате ГД. При этом он подчеркнул, что депутаты могут планировать свои расходы, чтобы уложиться в выделенную сумму, и тем самым экономить средства.

Как говорится в аналитической записке, при увеличении годового лимита до 830 тыс. рублей на депутата Госдуме нужно изыскать дополнительно 216 млн рублей в год. Это стало возможным благодаря перераспределению средств внутри бюджета палаты, отметил собеседник «Известий». В частности, экономия фонда оплаты труда с января по март 2017 года составила 21 млн рублей из-за того, что депутаты перестали прогуливать. После того как спикер ГД Вячеслав Володин ввел за это нарушение штрафы, парламентарии пишут заявления за свой счет.

Кроме того, в первом полугодии Государственная дума не использовала деньги, предусмотренные «на проведение экспертно-аналитических и социологических исследований», на которую в год было выделено 350 млн рублей: по ним не успели провести необходимые торги. Первые — на проведение социологических исследований — были объявлены лишь в июне. Однако на днях Вячеслав Володин утвердит создание научно-экспертного совета по проведению торгов и размещению заказов, который и займется этой деятельностью. Его возглавит вице-спикер Александр Жуков, сообщил источник «Известий».

Что говорят эксперты

Важно не только дать больше денег на поездки, но и строго контролировать расходы, подчеркнул член комитета по регламенту Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ).

— Некоторые депутаты ездят на «Мерседесах», другие на «Волгах», — пояснил он. — Кроме того, удаленность и протяженность регионов — соответственно, и стоимость поездок — очень разная.

Принятое решение говорит о том, что новое руководство Госдумы не только ужесточает депутатскую дисциплину, но и улучшает условия труда парламентариев, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

— Сила руководителя выражается и в том, как он может добыть и распределить ресурс. Для поддержания авторитета одних дисциплинарных мер недостаточно, параллельно должно идти «усиленное питание», — считает она.

Екатерина Шульман напомнила, что в конце осенней сессии 2016 года новая Дума приняла закон, увеличивающий со 110 до 152 рублей плату за каждый голос избирателя, полученный партиями, набравшими на выборах больше 3% голосов. Для сравнения, в 2012 году каждый голос стоил 50 рублей. Также аналитик отметила, что пока остается неясным, откуда деньги на транспорт будут браться впоследствии, когда начнет работать статья о расходах на экспертизу и аналитику.