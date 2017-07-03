Особняк стоимостью 5,2 млрд рублей, находящийся на Новой Риге, признан самым дорогим домом в Подмосковье. Новорижское шоссе заняло первое место в рейтинге направлений с самой высокобюджетной недвижимостью в 2017 году.

Рублево-Успенское шоссе оказалось на втором месте. Самый дорогой коттедж на этом направлении оценивается в 4,5 млрд рублей, передает BFM.RU.

Минское шоссе стоит на третьем месте. Самый дорогой объект на этом направлении оценивается в 1,7 млрд рублей.

Отметим, самая дорогая квартира в Москве находится в реконструированной гостинице «Москва», которая теперь носит название Four Seasons Hotel Moscow. Стоимость недвижимости площадью 728 кв. м без отделки составляет 2,1 млрд рублей.