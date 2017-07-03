Первую очередь реконструкции набережной Суры в Пензе завершат в ноябре, полностью работы будут выполнены до конца мая 2018 года. Первая очередь работ стоимостью в 103,7 млн рублей ведется в соответствии с графиком.

Как передает ИА «Пенза-Пресс», в рамках второй очереди капитального ремонта состоятся замена асфальтового покрытия на плиточное в верхней прогулочной зоне, укрепление откоса с устройством амфитеатра в районе смотровой площадки, обустройство площадок отдыха для детей и взрослых, работы по инженерному обеспечению набережной, озеленение территорий, установка малых архитектурных форм и обустройство газонов.

Ранее в столице Пензенской области удалось успешно реализовать программу «Наш двор». Было благоустроено более 100 дворовых территорий. Также в городе действует уже третий год муниципальная программа по развитию территориального общественного самоуправления и поддержке местных инициатив.

Чиновникам Пензы необходимо навести в городе «европейскую чистоту». Этого от них потребовал мэр Виктор Кувайцев. Он считает, что контролировать уборку улиц нужно каждый день.