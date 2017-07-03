Соревнования прошли в преддверии Дня Госавтоинспекции. Это уже 15-е гонки, проводимые в регионе на кубок управления ГИБДД МВД по Марий Эл. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов из шести регионов России.

Несколько часов на гоночной трассе разворачивалась жаркая борьба за титулы и награды. Правда, планы автоспортсменов существенно нарушил дождь, который размыл глинистую трассу и превратил гонку в преодоление препятствий, сообщает ИА «МариМедиа».

Результаты зависели, разумеется, не только от погоды и мастерства водителей, но и от подготовки самих автомобилей. Победителей определяли в личном и командном зачетах. Все, кто занял призовые места, получили награды от МВД по Республике Марий Эл и управления ГИБДД.