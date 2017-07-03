Четырехлетний мальчик утонул в реке в Тюменской области во время отдыха с семьей. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Тело ребенка обнаружили утром в понедельник, 3 июля, в реке Иртыш в пределах 6-го микрорайона Тобольска, сообщает «РИА Новости». По предварительной информации, семья местных жителей приехала на отдых к водоему в воскресенье, 2 июля. Двое братьев 2010 и 2012 годов рождения находились в районе обрыва реки. Когда старший ребенок отошел к родителям, четырехлетний мальчик Сережа упал с обрыва в реку.

После сообщения о случившемся в следственные органы были организованы поисковые мероприятия. Тело ребенка было обнаружено 3 июля с признаками утопления недалеко от места семейного отдыха. Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Тюмени» со ссылкой на слова волонтеров, которые принимали участие в поисках, ребенок потерялся, поскольку родители находились в состоянии алкогольного опьянения и не уследили за ним. Правоохранители пока данную информацию не комментируют.

Как сообщает megatyumen.ru, СК по Тюменской области проводит процессуальную проверку по факту гибели ребенка. Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.