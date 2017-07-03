Долгожданное тепло придет в столичный регион во второй половине июля и начале августа. Об этом сообщил агентству городских новостей «Москва» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он заметил, что в этот период температура поднимется до 25 градусов и выше. Кроме того, ожидается повышение атмосферного давления.

Тем не менее Вильфанд отметил, что прогноз на срок более 10 дней следует воспринимать больше как ориентир, нежели как точную информацию.

По его словам, весь период теплым не будет. «Просто будут дни с температурой 25 градусов и выше», — пояснил директор Гидрометцентра. Помимо этого он добавил, что теплая погода не исключает осадков.