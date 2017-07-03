СК по Ульяновской области и прокуратура района проводят проверку в связи с падением пятимесячного ребенка из окна третьего этажа в Димитровграде. ЧП произошло 2 июля на проспекте Курчатова. Ребенка госпитализировали, у него диагностированы множественные переломы и сотрясение головного мозга.

Как установлено в ходе проверки, мальчик выпал из квартиры на третьем этаже, где на момент происшествия находилась мать малыша, его брат-близнец и ее знакомая. Сейчас второй ребенок изъят из семьи, сообщает 1ul.ru.

Проверка направлена на выяснение обстоятельств происшествия, условий жизни семьи. В следственные мероприятия включены необходимые экспертные исследования.