Власти испанской столицы вынуждены разрабатывать экстренные меры по борьбе с необычными «колонизаторами» — маленькими попугаями монахами, которые буквально заполонили ряд районов города, мешая спокойно жить как горожанам, так и прочим пернатым.

Попугаи монахи с ярко-зеленым оперением были завезены в Испанию 30 лет назад из Латинской Америки и теперь угрожают истребить популяцию традиционных городских птиц — голубей и воробьев. Попугаи отбирают у них корм, устраивают битвы и вырывают целые ветви с деревьев, из которых потом строят свои гнезда, вес которых может достигать 50 кг. Кроме того, крики пернатых мешают спать жителям целых районов.

«Здесь невозможно жить. Они орут как ненормальные. Мы жалуемся властям, приезжают специалисты, разрушают гнезда, а они строят новые на соседнем дереве. И продолжают орать и гадить», — поделилась своим негодованием жительница района Ла-Латина, ее слова приводит «РИА Новости».

Как рассказали в мэрии Мадрида, власти намерены предпринять действия по отлову уже взрослых особей с последующей изоляцией, также городская администрация намерена уничтожать еще не вылупившееся потомство попугаев.