Катера береговой охраны Греции открыли в Эгейском море огонь по следовавшему под турецким флагом сухогрузу. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Судно ACT, загрузившееся в турецком порту Искендерун, двигалось по направлению к Измитскому заливу Мраморного моря, передает «РИА Новости».

Катера греческой береговой охраны потребовали, по предварительным данным, чтобы судно пришвартовалось в порту острова Родос для проверки груза, когда сухогруз находился в Эгейском море. Однако капитан судна якобы проигнорировал требование греков, после чего с катеров береговой охраны по сухогрузу был открыт огонь.

Команда судна обнаружила на корпусе сухогруза около 40 пулевых отверстий, передает BFM.RU.

Два катера турецкой береговой охраны прибыли на место ЧП. О пострадавших в результате обстрела не сообщается, судно продолжает движение по маршруту.