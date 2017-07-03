Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) оценили состояние дорог в Краснодарском крае и нашли порядка 52 проблемных участков, требующих срочного ремонта.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, с начала реализации проекта пользователи отметили 152 «убитых» дорожных участка, которые находятся в Краснодаре. Инициаторы проекта отмечают, что уже удалось добиться положительных результатов. В частности, в планы по ремонту местные власти включили 52 дороги, две из них отремонтированы полностью.

Напомним, ранее сообщалось, что самой «убитой» дорогой России была признана дорожная магистраль в городе Ейск Краснодарского края.

Добавим, проект «Карта убитых дорог» был инициирован общественным движением «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). По итогам голосования наиболее проблемный дорожный участок планируется включить в приоритетный для ремонта список.