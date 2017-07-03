Премьер министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее оставлять детей в возрасте до 7 лет в автомобиле без присмотра. Документ, опубликованный на сайте правительства, вносит изменения в Правила дорожного движения.

Новые правила позволят эвакуировать автомобили с детьми, заявил «Известиям» координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

«Думаю, что единственными выгодоприобретателями в этой истории являются сотрудники эвакуационных служб. Которые, скорее всего, сейчас будут эвакуировать машины вместе с детьми. Ну а потом, соответственно, вывешивать вину на родителей», — сказал Шкуматов.

По мнению активиста, запрет на оставление дошкольников в машине не повлияет на родителей.

«Родители, особенно многодетные, вынуждены оставлять своих детей в автомобилях. Допустим, захотел маленький в туалет, что теперь они всей толпой должны выходить и идти. Нет. Это ерунда. Никто так не делает. Но, теперь будут очередные контролеры, очередные штрафы, очередные конфликты», — сказал он.

Шкуматов утверждает, что по статистике никаких серьезных инцидентов из-за того, что кто-то оставил ребенка в машине, не было, кроме пары скандалов в Москве и Санкт-Петербурге.