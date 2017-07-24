Новейшие российские патрульные корабли проекта 22160 усилят транспортно-боевыми вертолетами Ка-29. Каждая винтокрылая машина несет целый арсенал управляемого и неуправляемого ракетного оружия, бомбы и авиационные пушки. А также перевозит 16 морских пехотинцев в полной экипировке. У военных моряков эти вертолеты получили неофициальное название «морские убийцы». Ранее Ка-29 базировались только на наземных аэродромах, палубах больших десантных кораблей и авианосце «Адмирал Кузнецов».

Патрульные корабли проекта 22160 — это так называемые модульные боевые корабли. В зависимости от поставленной задачи на них устанавливаются модули и специальные контейнеры с дополнительным вооружением и оборудованием (радиолокационным, радиотехническим, средствами поддержки спецназа). Их планируется использовать для охраны территориальных вод, пресечения контрабанды, борьбы с пиратством и оказания помощи терпящим бедствие. По мнению экспертов, для решения этих задач кораблям проекта 22160 нужны именно транспортно-боевые Ка-29, а не традиционные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты.

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе Военно-морского флота, решение о размещении на патрульных кораблях проекта 22160 именно транспортно-боевых вертолетов Ка-29 уже принято. Также в проект строительства внесены необходимые изменения. В частности, на кораблях появятся места для хранения авиационного вооружения. А корабельные электронные системы смогут взаимодействовать с бортовой навигационной системой Ка-29.

В настоящее время на российских крейсерах, эсминцах, фрегатах и корветах базируются два типа вертолетов. Это противолодочные Ка-27ПЛ и поисково-спасательные Ка-27ПС. В их арсеналах нет ракетного и пушечного вооружения, и они не могут перевозить десант.

— При охране российских территориальных вод и исключительной экономической зоны, а также во время противопиратских операций экипажам патрульных кораблей будет необходимо досматривать различные суда и плавсредства. А в случае необходимости брать их на абордаж, — рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Прохор Тебин. — Ка-27ПС и ПЛ с такими задачами справляться достаточно трудно. Особенно если противник оказывает вооруженное сопротивление. В отличие от Ка-29 у этих машин нет вооружения, а также брони. Благодаря «двадцать девятым» новые патрульные корабли станут уникальными платформами для проведения специальных операций, диверсионных действий и борьбы с плавсредствами противника в прибрежной зоне. Ка-29 смогут скрытно забрасывать и эвакуировать группы спецназа. В случае необходимости они поддержат диверсантов огнем бортового вооружения.

Первый патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» был заложен в 2014 году. Строительство ведется на Зеленодольском судостроительном заводе и на предприятии «Залив» в Керчи. Всего планируется построить шесть модульных патрульных кораблей. Они войдут в состав Черноморского флота, где из них планируется создать новую бригаду с местом базирования в Новороссийске.

При водоизмещении 1800 т длина корабля 94 м. Его скорость около 30 узлов (примерно 55 км/ч), а дальность плавания более 5 тыс. морских миль. Помимо модулей и контейнеров на кораблях есть штатное вооружение: 76-миллиметровая автоматическая пушка, зенитно-ракетный комплекс и пусковые установки крылатых ракет «Калибр». Несмотря на название «патрульный корабль», по международной классификации они относятся к классу «корвет».

Вертолет Ка-29 был разработан и принят на вооружение в начале 1980-х годов. Всего было выпущено более 60 машин. При скорости 235 км/ч боевой радиус вертолета около 600 км. На четырех узлах подвески Ка-29 может нести противотанковые сверхзвуковые ракеты «Атака», блоки неуправляемых ракет С-8. Также на борту установлен скорострельный пулемет.

В начале 2000-х годов практически все «двадцать девятые» были поставлены на хранение. Но уже в 2014-м ВМФ решил вернуть их в строй. Были проведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта и двигателей вертолетов.