Названо самое активное поколение российских выпускников
«Известия» подвели итоги ностальгического флешмоба «Мой выпускной». Акция проходила в официальной группе IZ.RU в сети «Одноклассники», а ее главной идеей стало соревнование между поколениями выпускников.
По результатам флешмоба выбрано десятилетие-победитель. Наиболее активными участниками с самым большим количеством публикаций стали выпускники 1970-х. Почетные второе и третье места заняли 1960-е и 1980-е.
Участники проекта размещали на личных страницах в социальной сети «Одноклассники» небольшие рассказы о том, как прошел их выпускной, а также загружали фотографии с праздника в альбом официальной группы «Известий». Всего в акции приняли участие свыше 3,7 тыс. человек.
Теплыми воспоминаниями о школе и выпускном поделились ведущие новостей телеканала РЕН ТВ Петр Марченко и Денис Солдатиков. Они также рассказали о современных выпускниках.
В рамках флешмоба «Известия» вспомнили, как отмечали школьные выпускные при СССР и в современной России, собрав в одном видео традиции празднования пяти поколений старшеклассников.
О том, к чему стремятся и какие пути выбирают современные выпускники, читайте в специальном проекте «Известий» «Поколение Z».
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