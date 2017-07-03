Всё городское хозяйство Москвы работает в штатном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Погода продолжает нас испытывать. Городское хозяйство работает в штатном режиме — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 июля 2017 г.

Градоначальник напомнил, что от майского шквала в Москве пострадали 2,5 тыс. деревьев, а новые на их месте высадят только осенью 2017 года, сообщают «Дни.Ру».

Ранее в понедельник, 3 июля, из-за сильного ветра, дождя и грозы в столице Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности.