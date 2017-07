Крупнейший музыкальный фестиваль Bravalla-2018 отменен в Швеции. Данное решение было принято после того, как организаторы получили большое количество заявлений о домогательствах сексуального характера во время проведения мероприятия в 2017 году.

На фестивале в Норрчёпинге выступали, в частности, группы System of a Down, Linkin Park и The Killers.

По данным «Газеты.ру», в местную полицию поступило порядка 11 заявлений о сексуальных домогательствах. В правоохранительных органах также рассказали об одном случае изнасилования.