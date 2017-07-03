Станцию контроля атмосферного воздуха ввели в эксплуатацию в поселке Токи Хабаровского края в рамках улучшения экологической обстановки в Ванинском и Верхнебуреинском районах.

Благодаря новой станции можно будет осуществлять мониторинг оксидов углерода и оксидов азота в автоматическом режиме. Данные о содержании веществ в атмосферном воздухе будут передаваться в режиме онлайн, сообщает ИА AmurMedia.

Установка уникального объекта стала одним из пунктов соглашения о реализации в регионе природоохранных мероприятий в рамках Года экологии, главной целью которого является привлечение внимания общества к вопросам экологического развития в стране, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.