На Иртышской птицефабрике погиб 21-летний рабочий — уроженец Таджикистана. Трагедия произошла при обрушении стены и потолка пристройки здания ветеринарной лаборатории.

По предварительным данным, кирпичная кладка обрушилась в ходе ремонтных работ по укреплению фундамента здания. Несчастный случай произошел 1 июля около 9 часов утра в поселке Иртышский, сообщает РИА «Омск-информ».

СК Омской области проводит проверку по факту гибели рабочего, в ходе которой выяснят обстоятельства и причины произошедшего. По результатам вынесут процессуальное решение и дадут оценку действиям лиц, которые отвечали за соблюдение техники безопасности при выполнении ремонтных работ.